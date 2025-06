Nawrocki czy Trzaskowski? Burza po sondażowych wynikach wyborów. „Wyjątkowo słaby mandat”

O godz. 21:00 zostały opublikowane wyniki sondażu exit poll, który został przeprowadzony przez Ipsos dla Polsat News, TVN i TVP. Z tego badania wynikało, że Rafał Trzaskowski zdobył poparcie na poziomie 50,3 proc., a Karol Nawrocki – 49,7 proc. Dwie godziny później doszło do roszady, a z sondażu late poll, w którym błąd oszacowania wynosi +/- 1 pkt proc., wynika, że Karol Nawrocki uzyskał 50,7 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski – 49,3 proc.

Wybory 2025. Trzaskowski czy Nawrocki? Lawina komentarzy

Już po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów sieć zalała seria komentarzy. – To są exit polle, czekamy na wyniki PKW. Liczę, że one potwierdzą zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego – powiedziała Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jak dodała, „będzie to dobra noc dla Polek i Polaków”. – Będziemy czekać do ostatniego momentu. To nie będzie pierwsza nieprzespana noc – podkreśliła.

Głos zabrał też szef sztabu Karola Nawrockiego. – Czekamy na wyniki policzone przez PKW, różnica jest niezwykle mała. (...) Myślę, że wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda liczenie głosów, wiedzą, że przed nami ciężka noc – powiedział Paweł Szefernaker. – Każdy głos się liczy, każdy głos będzie na wagę zwycięstwa. Historycznie to zawsze kandydaci wspierani przez PiS byli niedoszacowani. Liczmy na dobry wynik Karola Nawrockiego – podsumował.

„Wygra cała Polska”, „Pół narodu przeciw sobie”, „To jedynie sondaże”

Również w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. „GRATULACJE Rafale Trzaskowski. Czekamy na potwierdzenie zwycięstwa, ale już widzimy, jak ważny jest każdy głos! Polacy postawili na przyszłość, uczciwość i bezpieczeństwo!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. „Rafał Trzaskowski sondażowym zwycięzcą wyborów. Wierzę, że do rana sytuacja się utrzyma i wygra cała Polska!” – skomentował Robert Biedroń.

„Jeszcze ci, co się smucą, będą się radować, a ci, co się radują, zasmucą. Nikt, kto się pasjonuje tym wynikiem nie będzie dzisiaj spał spokojnie. A kto by finalnie nie wygrał, będzie miał wyjątkowo słaby mandat. I pół narodu przeciw sobie” – napisał Przemysław Wipler. „Dziś to jedynie sondaże. Wyniki jutro. Jestem przekonany, że Karol jest niedoszacowany. Dziękujemy wszystkim wyborcom. Zwyciężymy!” – czytamy we wpisie Tobiasza Bocheńskiego.

Czytaj też:

Trzaskowski i Nawrocki „na żyletki”. Ekspertka: Wybuchnie polityczna awanturaCzytaj też:

Mentzen skomentował wyniki exit poll. Wystarczyło jedno zdanie