Kiedy nowy prezydent USA zasiądzie w Białym Domu?

Wybory prezydenckie w USA oficjalnie dobiegły końca, a prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Mogłoby się to wydawać proste, ale w rzeczywistości jest trochę bardziej skomplikowane, bo wybory w USA nie mają charakteru bezpośredniego tylko pośredni. Co to znaczy? Amerykańscy obywatele nie wybierają bezpośrednio Kamali Harris lub Donalda Trumpa, ale głosują na partie. Bezpośredniego wyboru prezydenta dokonają elektorzy. A te wybory nie odbędą się dzisiaj.

Kiedy elektorzy wybiorą nowego prezydenta?

Kolegium Elektorów zbierze się 17 grudnia 2024 r. To wtedy 538 elektorów odda głos na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Głosy te zostaną zebrane i przetransportowane do Senatu. Dopiero 6 stycznia 2025 r. odbędzie się posiedzenie Kongresu, na którym zostaną oficjalnie zatwierdzone wyniki głosowania.

Kiedy nowy prezydent zasiądzie w Białym Domu?

Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się jeszcze później, bo dopiero 20 stycznia 2025 r. To wtedy w południe rozpocznie się kadencja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzień, w którym odbywa się zaprzysiężenie prezydenta, nosi nazwę „Inauguration Day”.

Co się dzieje od listopada do stycznia? W tym czasie następuje przekazanie władzy, a nowo wybrany prezydent z zespołem przygotowuje się do objęcia władzy.

