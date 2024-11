Trump zaskoczył kolejnym wyborem. „Najmłodsza w historii”

„Karoline Leavitt wykonała fenomenalną pracę jako Krajowa Sekretarz Prasowa podczas mojej Historycznej Kampanii i mam przyjemność ogłosić, że będzie sprawować funkcję Sekretarz Prasowej Białego Domu” – podkreślił Trump w opublikowanym oświadczeniu.

Dodał, że „Karoline jest bystra, nieustępliwa i dowiodła, że jest wysoce skuteczna w kontaktach”.

„Jestem całkowicie pewien, że dokona jeszcze większych rzeczy i pomoże nam przekazać nasze przesłanie Amerykańskiemu Narodowi w miarę jak będziemy Czynić Amerykę Znów Wielką” – zaznaczył republikanin.

Wygrana Donalda Trumpa w USA. Za co odpowiada sekretarz prasowy?

Reuters zauważa, że zadanie sekretarza prasowego Białego Domu nie jest łatwe. Musi on lub ona przekazywać dziennikarzom wiarygodne informacje i zyskać ich uznanie, jednocześnie zachowując pełną lojalność wobec prezydenta.

Pochodząca ze stanu New Hampshire Leavitt będzie najmłodszą sekretarz prasową Białego Domu w historii. Dotychczas tytuł ten przysługiwał Ronaldowi Zieglerowi, który obejmując tę funkcję w 1969 roku w administracji Richarda Nixona, miał 29 lat.

Z kolei AP podkreśla, że Trump podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu często łamał przyjęte zasady i występował sam jako swój rzecznik. Miał czterech sekretarzy prasowych, ale często zabierał głos na konferencjach prasowych, wiecach i w mediach społecznościowych. Podczas kampanii przed tegorocznymi wyborami obiecywał dziennikarzom, że „będą mieli do niego całkowity dostęp i mnóstwo briefingów prasowych”.

Wyniki wyborów w Ameryce. Trump pokonał Harris

Przypomnijmy wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Donald Trump wygrał, pokonując Kamalę Harris. Republikanin zdobył 312, zaś demokratka 226 głosów elektorskich.

30,4 proc. Polaków uważa, że zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA to zagrożenie dla Polski. 28,8 proc. jest zdania, że to szansa. 22,2 proc. ankietowanych uważa, że dla interesów naszego kraju nie ma znaczenia, kto wygrał wyścig do Białego Domu – wynika z badania agencji SW Research dla „Wprost”.

Czytaj też:

Zajączkowska-Hernik zaskakująco o starcie Mentzena. „Są bardzo podobni z Trumpem”