Grzegorz Schetyna o PiS: Ich koniec jest bliski

Koalicja Obywatelska po sobotniej konwencji we Wrocławiu przeniosła się do województwa lubuskiego. Podczas spotkań w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze ze sceny przemawiał m.in. Grzegorz Schetyna. Lider Platformy Obywatelskiej podczas wystąpienia w Gorzowie zapowiadał, że politycy Koalicji „za każde kłamstwo, które będzie użyte i będzie wykorzystywane w tej kampanii wyborczej, będą występować w procesie sądowym i będą te wszystkie kłamstwa prostować” . Nawiązał tym samym do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Świebodzinie, kiedy to stwierdził wówczas, że „za PO-PSL nie było ani dróg, ani mostów”. – Ta sprawa trafiła do sądu. Ona musi mieć swój finał – zapowiedział Schetyna cytowany przez 300polityka.pl

„To tak naprawdę definiuje całą kampanię PiS”

Podczas niedzielnych przemówień lider PO po raz kolejny nawiązał do polityki finansowej partii rządzącej. – Nie może być tak, że rząd będzie uzależniał wypłaty środków przez pryzmat partyjnej przynależności czy politycznych sympatii przyszłego prezydenta, burmistrza, wójta czy marszałka. To pokazuje centralistyczne spojrzenie PiS na Polskę lokalną, powiatową. I to tak naprawdę definiuje całą kampanię PiS: głosujcie na nas, bo my wam pomożemy. Nie zdając sobie sprawy, że to nie są ich pieniądze – oceniał Schetyna. – To są pieniądze nas wszystkich. A po drugie ich koniec jest bliski, bo za rok są wybory parlamentarne i zrobimy wszystko, żeby ich odsunąć od władzy – podsumował.

Przypomnijmy, w sobotę Koalicja Obywatelska zorganizowała konwencję wyborczą we Wrocławiu. Grzegorz Schetyna zwrócił się podczas wystąpienia do prezesa PiS, krytykując politykę finansową prowadzoną przez rząd. – Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze. To są pieniądze wszystkich Polaków. Nie masz prawa ich rozdawać swoim kolesiom, nie masz prawa odmawiać ich ludziom, którzy tego potrzebują. A jeśli Kaczyński, PiS tego nie rozumieją, to nie zasługują na to, żeby zasiadać w polskim Sejmie – stwierdził lider PO. Dalej argumentował, że „nie da się budować wspólnoty na kłamstwie i pogardzie, jak próbuje to dzisiaj robić rząd PiS”. – Musimy o tym mówić, bo dla tej władzy kłamstwo stało się podstawowym narzędziem pracy – dodał.

Przewodniczący PO zapowiedział, że Koalicja Obywatelska wprowadzi „darmowy ciepły posiłek w szkołach”. – Wstydem jest, że wciąż zdarzają się dzieci niedożywione i głodne. A to, że nie głosują, nie zwalnia nikogo z obowiązku, żeby o nie zadbać – argumentował. Obiecał także „pieniądze z Unii Europejskiej”. – Polska znowu będzie w Europie ważna, a Euro będą płynąć szerokim strumieniem do polskich gmin i miast – stwierdził Schetyna. – Musimy zatrzymać tych szkodników. Tu we Wrocławiu i w każdym miejscu. Polska ma przyszłość, my jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni. My wszyscy którzy możemy głosować. Idźmy na wybory i walczmy o przyszłość Polski – podsumował.