Patryk Jaki: Przez rządy PO Warszawa jest 10 lat do tyłu w inwestycjach

– Wiele wskazuje na to, że będę bezpartyjny. Zobaczymy co będzie – mówił w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, pytany o to, co zrobi w przypadku klęski w wyborach.

– Złożyłem rezygnację z partii, w związku z powyższym jestem bezpartyjny. Dlaczego tak zrobiłem. Po latach doświadczeń w Warszawie z samorządem, nie tyle partyjnym, ale skrajnie upartyjnionym, który doprowadził do tego, że rodzina prezydenta z PO reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta z PO reprywatyzowała – mówił Jaki. – Warszawa nie wykorzystała wszystkich swoich możliwości. Jeżeli w przeciągu ostatnich 12 lat na wszystkie inwestycje wydano 23 miliardy złotych, a jednocześnie w wyniku reprywatyzacji straciliśmy 21 miliardów to oznacza, że Warszawa jest 10 lat do tyłu w inwestycjach przez rządy Platformy – mówił Jaki. Monika Olejnik pytała Jakiego, czy telewizja publiczna jego zdaniem zachowała się dobrze zaglądając do teczki mamy Rafała Trzaskowskiego. – Nie. Ja bym tego nie zrobił. Dlatego ja nigdy nie będę pochwalał takich zachowań – zaznaczył polityk. W programie poruszony też został temat szczepień. Według Jakiego, „rodzice mogą nie mieć racji, ale mają prawo, by ich wysłuchać” . – Obowiązkiem posła jest reprezentowanie ludzi, których nikt nie chce słuchać, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam – stwierdził. Dodał, że w Europie jest 16 państw, w których nie ma obowiązku szczepień. Poproszony o ich wymienienie stwierdził: „możemy to sprawdzić po programie” . – Będę promował i finansował szczepienia, ale proszę nie zmuszać rodziców, którzy mówią „nie” po urodzeniu dziecka, ale na przykład „rok później” – stwierdził.