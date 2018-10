Jak głosować w wyborach samorządowych 2018? Przypominamy ważne zasady

Państwowa Komisja Wyborcza w sierpniu zdecydowała o formacie kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018. Z uwagi na zmiany w Kodeksie Wyborczym karty będą mniejsze. – Podjęliśmy dziś decyzję, będzie to karta w postaci tzw. płachty, choć nie będzie to płachta w rozumieniu takim, jak miała być w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji – tłumaczył Wojciech Hermeliński. Szef PKW wyjaśnił, że karty się zmniejszyły, ponieważ kodeks wyborczy zmienił zasadę dotyczącą ilości kandydatów. – Karty będą mniejsze, będą miały rozmiar od A4 do A2 – dodał Hermeliński. – Będzie dużo wygodniej wyborcom stawiać znaki, w przypadku komisji to przyspieszy postępowanie, bo nie będzie konieczności kartkować książeczki. Książeczka będzie tylko wtedy, gdy liczba komitetów wyborczych na liście będzie większa niż 20 – wyjaśniał szef PKW. – Generalnie będzie to lista, jednostronnie zadrukowana – wskazał.

Jak głosować w wyborach samorządowych 2018?

Wyborca, w zależności od miejsca zamieszkania może dostać trzy lub cztery karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu będą wybierani radni miasta, prezydent i radni sejmiku województwa. Z kolei wyborcy z pozostałych miast i gmin danego województwa otrzymają cztery karty. Będą wybierać radnych gminy (miasta), wójta (burmistrza lub prezydenta), radnych sejmiku oraz zdecydują o obsadzie rady swojego powiatu. O tym, jak poprawnie oddać głos w wyborach samorządowych informowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Zasady głosowania