Wyborcze (anty)talent show. Ogłaszamy plebiscyt na najgorszą piosenkę tej kampanii

Która z piosenek wykonanych na potrzebę tegorocznych wyborów samorządowych zasługuje na miano najgorszej? Postanowiliśmy zadać to pytanie naszym czytelnikom. Poniżej znajdziecie aż dziewięć kandydatur i jedną piosenkę bonusową. Głosować można w naszej sondzie, zamieszczonej na samym końcu rozwijanej prezentacji. To pewna forma wynagrodzenia dla tych, którzy przebrną przez wszystkie utwory. W końcu nic nie pomaga w poradzeniu sobie z traumą lepiej, niż okazja do natychmiastowej zemsty. Głosujcie śmiało i co złego to nie my!

Bonus

WYBORY 2018 - piosenka wyborcza dla Polski



HCR - Stałem pod blokiem

Piosenka kampanii wyborczej Patryka Jakiego



Bezpartyjny Wrocław

Bezpartyjny Wrocław - motyw muzyczny wyborów



Piosenka Pawła Wnukowskiego

Paweł Wnukowski, kandydat PiS na radnego sejmiku



Teledysk wyborczy PSL - Najlepsze Mazowsze - disco

PSL Mazowsze



Piosenka wyborcza Piotra Piecha

Piotr Piech, kandydat na radnego gminy Chocianów



Teledysk wyborczy PSL Podlaskie

PSL Podlaskie



Piosenka Marcina Siegieńczuka

KWW Tadeusz Arłukowicz, Białystok na TAK!



Piosenka Wybierz Lucjana!

Kandydat do rady miasta Radzynia Podlaskiego, Andrzej Kotyła



Piosenka wyborcza Tomka Rucińskiego

Tomasz Ruciński, kandydat PiS na wójta gminy Dęby WielkieCzytaj także:

Zabawne hasła i niecodzienne grafiki. Zobacz najlepsze plakaty z kampanii wyborczej!