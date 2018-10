PKW podała najnowsze dane o frekwencji. Jest lepiej niż w 2014 roku

Najwyższa frekwencja o godzinie 17 była w województwie mazowieckim – 45,31 procent, na drugim miejscu świętokrzyskie: 43,95 proc., na trzecim podlaskie – 42,97 proc. Najniższa – w województwie opolskim – 37 procent. Spośród miast wojewódzkich, najbardziej zmobilizowali się wyborcy z Warszawy. W stolicy do urn do godz. 17 poszło 47 proc. uprawnionych. Na drugi miejscu znalazł się Gdańsk z 43 proc. frekwencji. Dla porównania – przed czterema laty do godz. 17:30 głos oddało 39,28 proc. osób uprawnionych do głosowania, a ostateczna frekwencja wyniosła 47,4 proc.

Z danych policji wynika, że do godziny 16 zanotowano 595 przestępstw i wykroczeń. Wybory zabezpieczało o godzinie 16 aż 41 108 policjantów. Następną konferencję przedstawicieli PKW i KBW zaplanowano na godzinę 21:30. Jeśli nie wystąpią żadne zakłócenia, wtedy zostanie przekazana informacja o zamknięciu lokali i ewentualnych incydentach.

Problemy z e-PUAP – niektórzy nie mogą głosować

Podczas konferencji przedstawicieli PKW i KBW podano, że wystąpiły problemy dotyczące osób, które dopisały się do spisu wyborców za pomocą systemu ePUAP przez internet. Jak podaje RMF FM, problemem jest to, że za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl można było złożyć wniosek o dopisanie się rejestru, ale nie było możliwości załączenia dokumentów wymaganych przez poszczególnie gminy (takich jak umowa najmu mieszkania, umowa o pracę czy PIT). W efekcie wyborcy przychodzą do lokali, ale dowiadują się, że nie mogą zagłosować, bo nie dopełnili formalności. Mimo że nie mogli tego zrobić za pomocą rządowej strony.

Czytaj także:

Złożyli wniosek, nie mogą głosować. Ministerstwo Cyfryzacji: O powody trzeba pytać w gminach

Trwają wybory samorządowe

W niedzielę 21 października w godzinach 7-21 Polacy głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybieramy członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Dzięki niemu wyborca zostanie odnaleziony w spisie i dopuszczony do głosowania. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy czy na stronie internetowej PKW. Tam znajduje się wykaz obwodów głosowania.

Wieczór wyborczy we Wprost.pl

O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji NA ŻYWO przedstawimy wstępne wyniki głosowania w poszczególnych miastach, komentarze polityków oraz ekspertów.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl