Kaczyński w Przemyślu: Tylko PiS może zapewnić polskość

4 listopada w drugiej turze wyborów samorządowych, kandydat PiS na prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak zmierzy się z posłem Kukiz'15 Wojciechem Bakunem. W pierwszej turze Bakun uzyskał 41,49 proc. głosów, natomiast Hamryszczak 26,41 procent.

Kaczyński zaznaczył, że „polskość Przemyśla, która była, jest i będzie, może zapewnić tylko silne państwo polskie, a silne państwo polskie może zapewnić tylko Prawo i Sprawiedliwość” . Prezes PiS przekonywał, że jeżeli ktoś nie wierzy w to stwierdzenie, powinien spojrzeć kilka lat wstecz. – Niech spojrzy na to likwidowanie państwa, na to zwijanie państwa, niech spojrzy na to wszystko, co się wyprawiało – bo innego słowa nie można użyć – wtedy w naszym kraju. Na rozkład struktur państwowych, na te teorie, które głosił sam Donald Tusk, że w istocie państwo to zespół niewspółpracujących ze sobą instytucji. Niech ktoś spojrzy na te dzisiaj głoszone programy, które mają doprowadzić do tego, by Polska w gruncie rzeczy się rozleciała – mówił.

– Powtarzam: tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić silne państwo, tylko silne państwo może zapewnić to, co jest oczywistością, ale są tacy, którzy próbują ją kwestionować: to jest polskość Przemyśla – dziś, jutro, zawsze – dodał Kaczyński.