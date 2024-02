PKW wydała zawiadomienie o zarejestrowaniu pierwszych komitetów wyborczych. Czas ucieka

29 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia premiera o zarządzeniu wyborów samorządowych 2024. Odbędą się one w niedzielę 7 kwietnia od godz. 7.00 do godz. 21.00. Podmioty, które chcą wziąć udział w wyborach w więcej niż jednym województwie, muszą najpierw zarejestrować komitet wyborczy. Partie i koalicje mają czas do 12 lutego, aby powiadomić o tym PKW.

Po tym jak Państwowa Komisja Wyborcza wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia, dany komitet wyborczy może m.in. rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami kandydatów i prowadzić agitację wyborczą. PKW zarejestrowała już sześć komitetów wyborczych. Podmiotem, który został już zarejestrowany, jest Koalicja Obywatelska oraz Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość.

Dodatkowo zarejestrowane zostały już komitety wyborcze składane przez partie: Bezpartyjni Samorządowcy, Normalny Kraj, KW Związku Słowiańskiego oraz Ruch Naprawy Polski. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła również zgłoszenie od Samoobrony oraz następujących stowarzyszeń (organizacji): „Bezpartyjni i Samorządowcy”, Komitet Wyborczy Związku Zawodowego Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni, w skrócie KW ZZRPWiS oraz Koalicja Samorządowa OK Samorząd.

Jeśli stowarzyszenia i organizacje społeczne tworzące komitety wyborcze chcą zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, muszą o tym powiadomić komisarza wyborczego właściwego dla siedziby organizacji. W tym wypadku również mają czas do 12 lutego.

Wybory 2024. Zgłaszanie kandydatów

Kolejnym krokiem będzie zgłaszane kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów miast oraz kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw i dzielnic m.st. Warszawy. Termin w pierwszym wypadku upływa 14 marca o godz. 16.00, a w drugim 4 marca o godz. 16.00.

