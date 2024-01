Hołownia i Kosiniak-Kamysz zadecydowali. „Jedziemy razem do wyborów samorządowych”

W czwartek, 11 stycznia Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział w spotkaniu „Trzecia Droga dla Dużych i Małych Ojczyzn”. Podczas wystąpienia w Grodzisku Mazowieckim ogłosili, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe wystartują razem w wyborach samorządowych.

„Trzecia Droga jedzie dalej”

– Trzecia Droga jedzie dalej, jedziemy razem do wyborów samorządowych. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, do powiatów, do gmin. Będziemy tworzyć wspólne komitety na poziomie wyborów samorządowych – przekazał minister obrony narodowej.

– Koncept Trzeciej Drogi się sprawdził. I nie ma po co szukać nowych rozwiązań, i zmieniać zwycięskiej ekipy. Jeżeli zwycięska ekipa wygrała, to musi jechać dalej po kolejne zwycięstwa – dodał marszałek Sejmu. Stwierdził, że razem ze swoimi partyjnymi współpracownikami zdołali zbudować koalicję, która jest „czymś, czego chce wielu Polaków, wyjściem do przodu”.

Wspólny start Polski 2050 i PSL

– Gdy staliśmy tutaj 13 października 2023 pewnie nawet w najmniejszych snach nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie się spotkać w tym samym miejscu, ale już trochę w innej roli – zauważył Kosiniak-Kamysz. Lider Polski 2050 podkreślił jednak, że „paradoksalnie” obecna sytuacja jest bardzo podobna do tej sprzed wyborów parlamentarnych. – Musimy pamiętać, że proces zmiany dopiero się zaczął, na pewno nie skończył – podkreślił.

– Teraz przed nami kolejny etap, bardzo ważny etap pokazania, że Trzecia Droga jest dalej ze sobą – dodał szef MON. Podkreślił, że ich współpraca przeszła już wiele prób. – Jesteśmy dużo mocniejsi na starcie wyborów samorządowych niż byliśmy na starcie wyborów parlamentarnych, bo zbudowaliśmy zaufanie, wzajemny szacunek, wsparcie dla siebie nawzajem – podsumował.

Czytaj też:

Beata Szydło traci kolejne stanowisko. Decyzję podjął szef MONCzytaj też:

Hołownia o dalszych losach Kamińskiego. „Ruszy procedura obsadzania mandatu”