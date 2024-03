Mama Roksany Węgiel wystartuje w wyborach. Wiadomo, z jakiego komitetu

Jak informuje radio Eska, mama „Roxie” – Edyta Węgiel – postanowiła wystartować w kwietniowych wyborach samorządowych 2024.

Edyta Węgiel figuruje na liście nr 9

Edyta Węgiel – jak czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – kandydowała będzie z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obrony Polski, który zarejestrowany został na początku lutego.

41-letnia mama „Roxie” to mieszkanka wsi Sądkowa na Podkarpaciu. Kandydować będzie do sejmiku województwa. Rzeczniczka komitetu Beata Zaremba tak komentuje sprawę w rozmowie z Eską. – Pani Edyta podkreśliła, że popiera wartości przekazywane zarówno przez KWW Ruch Obrony Polski, jak i partię Polska Jest Jedna – zaznaczyła. Ugrupowanie to reprezentuje prawicowe wartości.

Mama „Roxie” zrezygnowała z pracy, by wspierać córkę

Kim jest Edyta Węgiel? W ostatnim czasie – między innymi za sprawą opublikowanego przez „Roxie” zdjęcia na Instagramie – media zwracają uwagę na jej urodę. Niemal jednogłośnie uznano, że jest obiektywnie „piękną kobietą”. Wiadomo o niej niewiele – popularna wokalistka co jakiś czas wspomina, że mama jest dla niej wielkim oparciem. Wiadomo też, że ma o osiem lat starszego o siebie partnera.

By móc wspierać córkę, na początku jej kariery rzuciła pracę w salonie kosmetycznym. W rozmowie z „Vivą” Roksana Węgiel wyznała, że mama „została jej osobistym kierowcą”.

