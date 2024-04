Wybory 2024. Sondaż exit poll. Co to jest i czy jest wiarygodny?

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Na oficjalne wyniki głosowania będziemy musieli trochę poczekać. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego tłumaczyła, że dla komisji wyborczych są to zdecydowanie najtrudniejsze wybory. – Komisje mają najwięcej pracy, bo mamy aż cztery akcje wyborcze. Wszystko zależy od sprawności i współdziałania członków obwodowych komisji wyborczych. Zawsze liczymy, że to będzie szybciej, wiadomo, że im szybciej to tym lepiej dla demokracji i dla wszystkich, ale trzeba te głosy policzyć prawidłowo – podkreśliła Magdalena Pietrzak.

Szefowa KBW dodała, że w przypadku wyborów samorządowych nie ma takiej sytuacji jak np. przy wyborach parlamentarnych, że PKW ogłasza całościowe wyniki. – Nie będziemy wymieniać wszystkich, którzy zostali wybrani, bo pewnie trwałoby to kilka dni. PKW ogłosi zbiorcze wyniki głosowania. Podejrzewam, że może się to odbyć w powyborczą środę – zapowiedziała.

Wybory 2024. Exit poll – co to za sondaż? Zasady, na czym polega

Chociaż na pełne wyniki głosowania będziemy musieli trochę poczekać, już w wieczór wyborczy czeka nas sporo emocji. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 trzy stacje telewizyjne: TVP, TVN oraz Polsat ogłoszą wyniki exit poll. Poznamy wówczas spodziewane wyniki głosowania do sejmików wojewódzkich oraz na prezydentów sześciu największych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Katowic. Podane mają zostać również dane o frekwencji.

Sondaż exit poll zostanie zrealizowany przez pracownię Ipsos. Ankieterzy pojawią się przed 970 wybranymi losowo lokalami wyborczymi. Losowo wybrani wyborcy otrzymają do wypełnienia specjalną ankietę, w której oprócz informacji na kogo oddali swój głos, podadzą także dane takie jak wiek czy wykształcenie. Udział w sondażu jest anonimowy. Zebrane wyniki będą pochodzić wyłącznie od osób zdecydowanych, które brały udział w głosowaniu.

– Ankieter z danego punktu przynajmniej raz na pół godziny wyjmuje ankiety, numeruje je i przekazuje do specjalnej aplikacji, którą będzie mieć przygotowaną w telefonie komórkowym. To 10 pytań z każdej ankiety, nie trwa to bardzo długo, w ciągu pięciu minut zawsze pojawiają się u nas nowe rekordy – opowiadał Paweł Predko z pracowni Ipsos.

Exit poll – czy sondaż Ipsos jest wiarygodny?

W ostatnich latach pojawiło się wiele pytań o wiarygodność sondażu exit poll. Paweł Predko tłumaczył, że margines błędu badania wynosi do 2 pkt procentowych. Powód? Nie wszyscy wyborcy odpowiadają zgodnie z prawdą, na kogo oddali swój głos. Ponadto ankieterzy otrzymują zazwyczaj około 10 proc. odmów wzięcia udziału w badaniu. Odpowiedzi z tych ankiet są doliczane szacunkowo na podstawie modeli matematycznych opracowanych przez firmę na podstawie wiedzy o preferencjach wyborczych poszczególnych grup demograficznych.

Wyniki sondaży exit poll przedstawimy chwilę po godz. 21:00 we Wprost. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania oraz komentarze polityków i ekspertów.

