Wybory 2024. Warszawa bez drugiej tury. Rafał Trzaskowski znokautował rywali

Wybory samorządowe 2024, a konkretnie pierwsza tura, zakończyły się o godzinie 21. Po zamknięciu lokali wyborczych stacje TVP, TVN oraz Polsat opublikowały wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Ankieterzy sprawdzili, jak kształtują się wyniki głosowania do sejmików wojewódzkich oraz na prezydentów sześciu największych polskich miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz Rzeszowa.

Wybory samorządowe 2024. Warszawa. Kto wygrał?

Z opublikowanych danych wynika, że wybory samorządowe w Warszawie rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, Rafał Trzaskowski będzie rządził stolicą przez kolejną kadencję. Na polityka KO zagłosowało 59,8 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasował się kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tobiasza Bocheńskiego poparło 18,5 proc. wyborców. Podium zamknęła reprezentantka Lewicy i ruchów miejskich. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonała do siebie 15,8 proc. warszawiaków.

Jak podał Ipsos, 3,9 proc. mieszkańców stolicy zagłosowało na polityka Konfederacji Przemysława Wiplera.

Z informacji podanych przez PKW na godzinę 17 wynika, że frekwencja w Warszawie wyniosła 41,59 proc. Najchętniej do urn poszli mieszkańcy Wesołej (47,58 proc.), Ursynowa (46,52 proc.) oraz Rembertów (45,77 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano na Mokotowie (38,65 proc.), Woli (38,64 proc.) oraz na Pradze Północ (37,79 proc.).

Warszawa. Rafał Trzaskowski o wynikach

Podczas wieczoru wyborczego KO krótkie przemówienie wygłosił Rafał Trzaskowski. – To oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował. Dziękuję warszawiakom za to ogromne zaufanie i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem podziękować Donaldowi Tuskowi za wsparcie – powiedział Rafał Trzaskowski,

Prezydent Warszawy dodał, że droga do tego, żeby demokracja się w Polsce umocniła, nie będzie prosta. – Kolejny krok został zrobiony. Przed nami kolejne. Musimy wygrywać wybory, żeby pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta – mówił polityk KO.

Rafał Trzaskowski podziękował szefowej sztabu Małgorzacie Paprockiej i rzeczniczce Dorocie Łobodzie. – Byliśmy w stanie wygrać z populistami mimo nierównej walki. Wszyscy patrzą na to, jak po nich sprzątamy i jak stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom. Dlatego potrzebujemy waszego poparcia, dalszej determinacji – podsumował.

