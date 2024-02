Trzaskowski zaprezentował hasło wyborcze. Śpiewak ruszył z kontrą

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Głosowanie zostanie przeprowadzone już za półtora miesiąca, 7 kwietnia. Chęć ubiegania się o prezydenturę w Warszawie zgłosiło dotychczas czworo kandydatów. Rafał Trzaskowski z poparciem Koalicji Obywatelskiej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat ze wsparciem Lewicy i ruchów miejskich oraz Przemysław Wipler, który jest wspólnym kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

Wybory na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski przedstawił hasło wyborcze

W sobotę 24 lutego Rafał Trzaskowski przedstawił swoje hasło wyborcze. „Po prostu Warszawa. To moje hasło w tegorocznej kampanii. Dlaczego? Bo gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat” – napisał włodarz stolicy w mediach społecznościowych.

„Gdy obiecują Wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam. Razem z Wami. Gdy mówią o miłości do stolicy, ja ją po prostu kocham. Tak jak i Wy. Gdy próbują Was przekonać, że traktują Warszawę poważnie, ja wspólnie z Wami robię to od ponad 5 lat dbając o bezpieczeństwo, rozwijając transport miejski czy zazieleniając skwery, place i ulice. Wolność?” – kontynuował polityk, który stara się o reelekcję.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że „w Warszawie nie spieramy się o wolność”. „Bo ona tu po prostu jest. Dla wszystkich. I wreszcie gdy mówią, że chodzi im o Warszawę, to ja odpowiadam krótko: nam też chodzi o Warszawę. Zawsze. We wszystkim co robimy. Po prostu” – podsumował.

Do wpisu Rafała Trzaskowskiego odniósł się Jan Śpiewak. „W sensie ten pomysł to wycięte drzewa, patoparkowanie, mieszkania tylko dla milionerów?” – zapytał aktywista miejski na portalu X (dawnym Twitterze).

