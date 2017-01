Sami możemy sprawdzić, czym oddychamy. Ten prosty eksperyment pokazuje, jak groźny jest smog

Tomasz Rożek, twórca portalu Naukatolubie.pl podczas eksperymentu pokazał, jak sprawdzić, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, który oddychamy. Wystarczy wyjść na zewnątrz z odkurzaczem, a do rury urządzenia przyczepić zwykły płatek kosmetyczny. Wystarczy kilka minut, by przekonać się, ile zanieczyszczeń wdychamy.

– Z każdym oddechem wciągam do płuc pół litra powietrza. Ten odkurzacz w ciągu jednej minuty zasysa ok. tysiąca litrów powietrza. Minuta jego pracy to mniej więcej tyle powietrza, ile piętnaście godzin mojego oddychania – wyjaśnia Rożek w trakcie wykonywania eksperymentu. Jak tłumaczy, po około pięciu minutach pracy urządzenie zbiera mniej więcej tyle szkodliwych związków, ile wraz z powietrzem dostałoby się do organizmu człowieka w ciągu trzech dób. Przy okazji autor nagrania podkreśla, że on swój eksperyment przeprowadzał na wsi, wśród pól. – Jak wyglądałby ten wacik w mieście? – pyta.

Smog nad Polską

W ciągu weekendu w wielu miejscach Polski pojawił się smog. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska alarmuje, że wysokie stężeniepyłów i zanieczyszczeń w powietrzy stwierdzono w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim, opolskim oraz dolnośląskim. Władze wielu miast, w tym Warszawy i Krakowa przestrzegają przed wychodzeniem z domów. W stolicy w poniedziałek skorzystać będzie można z darmowej komunikacji miejskiej.

„Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem” - przestrzega Warszawski Alarm Smogowy.