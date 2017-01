Nutella rakotwórcza? UE ostrzega, a sieć marketów wycofuje produkt z półek

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał powstające podczas przetwarzania oleju palmowego estry glicydylowe kwasów tłuszczowych za substancje rakotwórcze. Wszystko dzieje się w momencie, gdy olej podgrzewany jest do 200 stopni Celsjusza. To właśnie wtedy wytwarzają się rakotwórcze związki chemiczne. Z tego powodu, zdaniem unijnych ekspertów, wszystkie produkty spożywcze zawierające olej palmowy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. – To najbardziej niebezpieczny spośród wszystkich olejów roślinnych. Mamy wystarczające dowody na to, że zawarty w nim glicydol jest rakotwórczy i genotoksyczny – ogłosiła dr Helle Knutsen z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Na reakcję po doniesieniach unijnych urzędników nie trzeba było długo czekać. Jako pierwsza o wycofaniu Nutelli ze sprzedaży poinformowała włoska sieć marketów Coop, największa w kraju. W odpowiedzi na groźne rewelacje unijnych ośrodków, firma Ferrero, odpowiedzialna za Nutellę, rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię informacyjną odnośnie jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych produktów. – Olej palmowy używany przez Ferrero jest bezpieczny, ponieważ pochodzi ze świeżo wyciśniętych owoców i jest przetwarzany w kontrolowanych temperaturach – zapewnia Vincenzo Tapella, kierownik ds. zakupów Ferrero. Przekonuje też, że firma nie może zwyczajnie usunąć tego jednego składnika, zmieniłoby to bowiem smak całej Nutelli.