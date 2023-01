Dzieci nie jedzą śmieci

Wegeburgery z kotletów sojowych

Skład bułki do burgerów kotlety sojowe jajko, bułka tarta, sól i pieprz - do panierowania sałata (u nas roszponka) pomidor ser feta Zaczynamy. Przygotowujemy bułki do burgerów wg podanego przepisu. Kotlety sojowe wyjmujemy z opakowania,...