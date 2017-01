Zbiorowy gwałt transmitowany na Facebooku? „Rozebrali kobietę i kładli się na niej”

Szwedzki dziennik „Aftonbladet” poinformował, że napaść na kobietę miała miejsce w sobotę wieczorem w jednym z mieszkań w mieście Uppsala, na północ od Sztokholmu. Według „Daily Mail” gwałt miał być transmitowany na jednej z prywatnych grup na Facebooku. Znaleźli się świadkowie tego zdarzenia. Jeden z nich twierdził, że ofiara została rozebrana, a później wykorzystana seksualnie przez kilku uzbrojonych mężczyzn Dodał, że atak zakończył się dopiero kilka godzin później, kiedy przyjechała policja i wyłączyła kamerę. Inny świadek przyznał, że na początku myślał, że cała sytuacja to źle zaaranżowany żart. – Pierwsza rzecz o jakiej myślałem, to jak można coś takiego zrobić? Jak można transmitować to na żywo? To przecież totalnie chore – stwierdził jeden z członków zamkniętej grupy.

Funkcjonariuszy o przestępstwie zaalarmowała 21-letnia kobieta, która widziała całe zajście transmitowane w portalu społecznościowym. Opisała, że sprawcy „zdjęli ubrania ofierze, a następnie kładli się na na niej”. Śledczy potwierdzili, że w mieszkaniu znajdowało się trzech mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat oraz kobieta. Przedstawiciel lokalnej policji poinformował również, że obecnie nie może ujawnić, czy gwałt rzeczywiście był transmitowany na Facebooku. Mężczyźni zatrzymani na miejscu trafili do aresztu.