W Polsce żyjemy imieniem „Jeronimo-Martin”, ale ostatnie zaćmienie przyniosło inny „kwiatek”. Ta dziewczynka przejdzie do historii

Szacuje się, że codziennie na świecie rodzi się około 353 tys. dzieci, co daje w przybliżeniu 225 narodzin na minutę. Szanse na to, że jakiś noworodek przyjdzie na świat podczas zaćmienia Słońca są bardzo małe, jednak w poniedziałek, kiedy w Stanach Zjednoczonych można było obserwować to niezwykłe zjawisko na niebie, jedne narodziny okazały się szczególne.

Domyślacie się już o co chodzi? Rodzice, których córka przyszła na świat w szpitalu Greenville Health System w Karolinie Południowej, postanowili nazwać swoje dziecko... Zaćmienie. Podjęli taką decyzję, ponieważ ich córeczka urodziła się dokładnie w momencie, kiedy całe Stany Zjednoczone były zajęte obserwowaniem zaćmienia Słońca. O niezwykłych narodzinach poinformowały nie tylko amerykańskie media. Specjalny komunikat zamieszczono również na Facebooku szpitala Greenville Health System.

– To niewiarygodne, że moje dziecko urodziło się w dniu, kiedy doszło do tego rzadkiego zjawiska – przyznał tata małej Eclipse Michael Eubank.

