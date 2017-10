Budowniczy dokonali szokującego odkrycia w pensjonacie Josefa Fritzla

Josef Fritzl prowadził wraz ze swoją żoną Rosemarie pensjonat w mieście Unterach am Mondsee w Austrii, niedaleko miasta Salzburg. W 1996 roku para przeniosła się do Amstetten. Pracownicy budowlani, którzy według doniesień medialnych przeprowadzali rutynową kontrolę budynku, w którym Fritzlowie prowadzili pensjonat o nazwie „Seestern”, odnaleźli w nim improwizowaną ścianę, za którą znajdowały się schody do sekretnej piwnicy.

Co ciekawe, lokalne media informują, że pensjonat nigdy nie był sprawdzany przez śledczych. Nie jest jasne, czy służby mają zamiar przeprowadzić teraz przeszukanie domu.

Sprawa Josepha Fritzla wstrząsnęła opinią publiczną na całym świecie. W 2009 roku mężczyzna został skazany na karę dożywotniego więzienia za morderstwo poprzez zaniechanie, gwałty, czyny kazirodcze, pedofilskie i wieloletnie pozbawienie wolności własnych dzieci.

Podczas śledztwa ustalono, że Josef Fritzl przez 24 lata więził w specjalnie przygotowanej piwnicy własną córkę i wielokrotnie ją gwałcił. Z kazirodczego związku urodziło się siedmioro dzieci, z czego jedno zmarło po porodzie. Sprawa wyszła na jaw w 2008 roku, kiedy najstarsza córka Fritzla i jego własnej córki zachorowała i została odwieziona przez ojca do szpitala, gdzie opowiedziała lekarzom o swoim życiu.