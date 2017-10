15-letnią dziś córkę gwałcił od 2013 roku, skazano go na 6 lat. Ziobro: Kara jest niewspółmierna do krzywdy

38-letni Hubert P. z miejscowości pod Opolem swoją córkę po raz pierwszy zgwałcił w 2013 roku. Miała wtedy 11 lat, on 34. Mężczyzna wywiózł dziecko skuterem do lasu, kazał się rozebrać, po czym zgwałcił pod drzewem. Później wielokrotnie ponawiał swój odrażający rytuał. Napastował dziewczynkę także w domu, między innymi w jej pokoju, który zamykał wówczas na klucz. Dziewczynka nie wiedziała, gdzie może szukać pomocy, dlatego opisała wszystko na kartce papieru.

Zapiski dziecka odnalazł mieszkający z rodziną brat matki. Kiedy jednak poinformował siostrę o rozgrywającym się pod jej dachem dramacie, ta kazała mu szukać innego miejsca zamieszkania. W krzywdę dziewczynki nie uwierzyła też babcia, której nastolatka postanowiła w końcu się zwierzyć. Wujek nie dał za wygraną i na własną rękę zawiadomił policję. Badania biegłych potwierdziły wersję dziecka. Sąd skazał Huberta P. na 6,5 roku więzienia, zakaz zbliżania się do córki i 100 tys. złotych zadośćuczynienia. Obecnie najwyższa kara za gwałt na dziecku to 12 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie zadowolił ministra sprawiedliwości. – Kara jest niewspółmierna do krzywdy, jaką doznało dziecko. Za tak podłe i odrażające przestępstwo należy się surowszy wyrok – powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl i potwierdził informacje o szykowanej w prokuraturze apelacji. - Krzywdzenie dzieci zasługuje na najsurowszą karę, a nie łaskę ze strony wymiaru sprawiedliwości. Mamy obowiązek chronić je przed niebezpieczeństwem. Nie wolno pozwalać na to, by kat wracał do swojej ofiary i wciąż ją krzywdził - mówił dalej Zbigniew Ziobro.