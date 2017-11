Fałszywy sklep z iPhone'ami przyciągnął tłumy ludzi

Ludzie przebrani w niebieskie uniformy Apple powiesili na przeszklonym wejściu do windy logo firmy. Przed wejściem ustawiła się kolejka. Byli to wynajęci statyści. Zjeżdżali oni na peron do metra, po czym wracali na powierzchnię z torebką na zakupy z logo Apple. „Sklep” szybko zaczął przyciągać przechodniów, chcących zaopatrzyć się w najnowszego iPhone'a X, którego ceny w USA sięgają nawet 20 tysięcy dolarów w Internecie.

Prawda okazała się jednak brutalna. Firmowy salon Apple okazał się jedynie żartem. Oprócz sztucznej kolejki, wiarygodności imitacji nadawał fakt, że znajdujący się w pobliżu prawdziwy sklep Apple był wtedy w remoncie. Przeszklona winda do stacji metra miała być „tymczasowym zastępstwem”. Przechodnie dawali się nabrać zapewnieniom przebranych autorów żartu, że sklep znajduje się na stacji metra i należy do niego zjechać windą. W sumie udało się nabrać około 50 osób, które stanęło w kolejce, aby nabyć najnowszego iPhone'a.