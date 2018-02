Doda w prokuraturze. Śledczy przygotowali kolejny zarzut

Jak informowało Radio ZET i potwierdził portal TVP Info, Doda została wezwana na środę 21 lutego do prokuratury, gdzie ma usłyszeć nowy zarzut w sprawie składania fałszywych zeznań. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące tej sprawy nie chciał udzielić dodatkowych informacji, dopóki prokuratura nie podejmie odpowiednich czynności.

Zarzuty dotyczące Doroty R. zostały jej przedstawione w listopadzie ubiegłego roku. Policjanci zapukali do drzwi mieszkania piosenkarki o godz. 6 rano. Zostali wpuszczeni po 2h 30 minutach. Gwiazda wezwała adwokata. Dorota R. została zatrzymana na polecenie prokuratury.

Komunikat prokuratury

„Super Express” opublikował wówczas pismo rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który potwierdził zatrzymanie artystki, w związku z wcześniejszą sprawą przeciwko m.in. Emilowi S. i Jackowi M., którzy podejrzani są o nakłanianie innych osób do zmuszania Emila G. „do określonego zachowania poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych”.

W późniejszych publikacjach medialnych podawano, że zarzuty dotyczyły zmuszania do cofnięcia wniosków o ściganie Doroty R. przed sądem oraz do cofnięcia prywatnego aktu oskarżenia. Podejrzanej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.