Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawić zegarki?

Tego roczna zmiana czasu z zimowego na letni przypada na noc z 24 na 25 marca. Dokładnie o godzinie 2:00 nad ranem wskazówki naszych zegarów przesuniemy o godzinę do przodu - na 3:00. Oczywiście dotyczy to tylko starszych urządzeń. W komputerach, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach z dostępem do internetu, zmiana dokona się automatycznie. Podobnie, bez specjalnej pomocy, do zmiany czasu przystosują się nasze ciała.

Podobnie jak w Polsce, przesunięcie czasu dotknie wszystkich mieszkańców Europy. Wyjątkiem będzie tutaj jedynie Islandia i Białoruś. Zmiana czasu obowiązuje również w Afryce (Maroko i Libia), Azji (Izrael, Syria, Iran) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia, Chile, Paragwaj, Urugwaj). W Ameryce Północnej kwestia te regulowana jest w zależności od konkretnego stanu.

Skąd wzięła się zmiana czasu?

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Poprzednie obowiązywało do 2016 roku. Na początku listopada 2016 roku rząd wydał rozporządzenie, które przedłuża stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.