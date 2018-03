„Diabelska lalka” na cmentarzu podbija internet. Dlaczego wzbudza strach?

Galeria:

Przerażająca lalka na cmentarzu w Brazylii

Na nagraniu, które udostępniono w mediach społecznościowych widać lalkę, umieszczoną na nagrobku na jednym z cmentarzy w Brazylii. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie powstał materiał, ale błyskawicznie zyskał on popularność w sieci.

Cała sceneria w krótkim filmie jest przerażająca – lalka imitująca dziecko z kłami wampira, a obok butelka, w której rzekomo znajduje się sztuczna krew. Kamera na nagraniu porusza się z boku na bok, a internauci szybko zwrócili uwagę, że lalka zachowuje się jak żywa, ponieważ jej oczy podążają za obiektywem. Nie wierzycie? Zobaczcie sami.

Pod filmem można znaleźć wiele komentarzy, w których internauci piszą o „przerażającym” widoku. Większość z nich jest świadoma, że mamy tu do czynienia ze złudzeniem optycznym, ale nie zmienia to faktu, że nagranie wzbudziło strach u wielu osób. Lalkę z cmentarza zaczęto określać jako „diabelską”, przy użyciu zwrotu „The Doll of the Devil”.