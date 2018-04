Straciła nos w wyniku groźnej choroby. Pokazała, jak wygląda bez protezy

Galeria:

Jayne Hardman nosi protezę nosa w wyniku groźnej choroby

W 2012 r. Jayne Hardman została ugryziona przez psa. Zwierzę uszkodziło nos kobiety, co doprowadziło do krwawienia. To zdarzenie sprawiło jednak, że lekarze wykryli u Jayne ziarniniakowatość Wegenera, która zaatakowała tkankę w nosie kobiety. W wyniku choroby lekarze musieli usunąć znaczną część nosa Jayne, co dla kobiety było ogromnie trudnym przeżyciem. – Nie chciałam wychodzić do ludzi i stawić czoła światu. Nienawidziłam tego, jak wyglądałam. Nie mogłam patrzeć nikomu w oczy, ponieważ wszyscy wpatrywali się we mnie – opowiadała.

Proteza odmieniła jej życie