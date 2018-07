Usypiał i molestował licealistki. Instruktor ratownictwa usłyszał zarzuty

Do opisywanych zdarzeń doszło w Łodzi. Policja zatrzymała instruktora ratownictwa medycznego, który usypiał nastoletnie kursantki, a później wykorzystywał ich bezradność. Mężczyźnie grozi do dziesięciu lat więzienia. – Zatrzymany został 43-letni mężczyzna, który usłyszał zarzuty doprowadzenia małoletniej do innych czynności seksualnych, podając jej wcześniej środki odurzające. Swoje czynności fotografował. Podejrzany jest również o pozbawienie wolności siedmiu kobiet oraz nielegalne posiadanie amunicji – poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.