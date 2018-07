Białystok. Policja poszukuje zaginionej 16-latki

Funkcjonariusze z Referatu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku poszukują 16-letniej mieszkanki Białegostoku. Jak czytamy na stronie internetowej podlaskiej policji, zaginiona 7 lipca 2018 roku po godzinie piętnastej samowolnie opuściła miejsce pobytu.

W związku z tym policja zdecydowała się podać do publicznej informacji dane poszukiwanej oraz opublikować jej zdjęcia. Zaginiona to 16-letnia Klaudia Siemionko, mieszkająca na co dzień w Białymstoku. W dniu zniknięcia nastolatka ubrana była w białe jeansy, szarą bluzę z kapturem rozpinaną na zamek błyskawiczny oraz buty sportowe koloru czarnego. Zaginiona miała ze sobą torebkę damską koloru czarnego oraz telefon komórkowy. Jej wzrost funkcjonariusze określili na około 160 cm, a wagę na około 40-45 kilogramów. W komunikacie zwrócono też uwagę na szczupłą budowę ciała, proste włosy blond sięgające ramion. Funkcjonariusze sporządzający rysopis poszukiwanej dodali też informację o braku wyróżniających ją cech szczególnych.