Dramat na jeziorze Table Rock. Nie żyje 11 osób, trwają poszukiwania pozostałych

Do tragicznego zdarzenia doszło na jeziorze Table Rock w stanie Missouri. Przewożąca turystów łódź w pewnym momencie przewróciła się, nabrała wody i zatonęła. Spośród 31 osób na pokładzie 11 na pewno nie przeżyło tego wypadku. Część z uratowanych została przetransportowana do pobliskiego szpitala w Branson. Według informacji otrzymanych od rzeczniczki placówki, dwie spośród dostarczonych tam osób są w stanie ciężkim. Wiadomo jedynie, że to dorośli pasażerowie statku. Na pokładzie znajdowały się też dzieci.

Wciąż nie odnaleziono wszystkich uczestników rejsu. Agencja Reutera poinformowała, że akcję ratowniczą przerwano na noc. Nad ranem jezioro przeszukiwać będą już nurkowie. Liczba ofiar tego wypadku prawie na pewno więc wzrośnie. Przyczyną przewrócenia się łodzi najprawdopodobniej była burza, w trakcie której porywy wiatru osiągały prędkość nawet do 100 km/h.

W rozmowie z telewizją FOX 10 jeden ze świadków wyjaśniał, że zatonęła łódź stanowiąca lokalną atrakcję o nazwie „Ride the Ducks”. Potwierdziła informacje o złej pogodzie i sztormie. Branson to popularny kierunek turystyczny. W tej okolicy w sezonie wakacyjnym mogą liczyć bowiem na liczne atrakcje: od parków tematycznych po koncerty gwiazd muzyki.

