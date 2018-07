Jedno łóżko, siedem kobiet. Maluma krytykowany za przedmiotowe potraktowanie modelek

Czy takie zdjęcia kogokolwiek jeszcze szokują? Jeden rozebrany muzyk i kilka skąpo ubranych modelek razem z nim na dużym łóżku. Taką właśnie czarno-białą fotografią artysta o pseudonimie Maluma promuje swój utwór „Mala Mia” (pol. – moja wina). Okazuje się, że nie wszyscy zdążyli przywyknąć do tego typu widoków, ewentualnie fani muzyka mieli go do tej pory za kogoś innego. Świadczą o tym niepochlebne komentarze pojawiające się pod wspomnianym zdjęciem na jego koncie na Instagramie.

Piosenkarzowi dostaje się za „deprecjonowanie kobiet: i „wykorzystywanie modelek jako rekwizytów”. „Jaka szkoda, że Maluma zamienił się w jedną z tych osób, które postrzegają te dziewczyny wyłącznie jako obiekty seksualne... bardzo smutne” – podsumowała Camila. „Co za obrzydliwe zdjęcie. Myślisz, że jesteś pępkiem świata, a kobiety są twoimi niewolnicami. To bardzo seksistowskie z twojej strony” – pisze inna fanka do Malumy, który przecież nie od dziś kojarzony jest z playboyem i podrywaczem.

Maluma jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów latynoskich. Jego piosenki cieszą się dużą popularnością na YouTube. Kilka utworów z jego udziałem ma ponad miliard wyświetleń. Artysta nagrywał m.in. z Shakirą i Ricky Martinem.

W czerwcu i lipcu Maluma przebywał w Rosji, gdzie kolumbijska reprezentacja grała na Mistrzostwach Świata. Artysta zatrzymał się w hotelu Four Seasons nieopodal Placu Czerwonego w Moskwie. Jak podała agencja Reutera, we wtorek 19 czerwca, czyli w dniu meczu z Japonią, ktoś włamał się do apartamentu zajętego przez muzyka.

Złodziej ukradł m.in. torbę Louis Vuiton, 11 luksusowych zegarków, biżuterię firmy Cartier oraz 10 par okularów wysadzanych diamentami i perłami. Maluma oszacował szaty na 785 tys. dolarów, czyli mniej więcej 3 mln zł.

Moskiewska policja wszczęła śledztwo w sprawie tego incydentu. Rzeczniczka hotelu powiedziała agencji Reutera, że kwestia bezpieczeństwa gości jest traktowana bardzo poważnie. Jeszcze tego samego dnia Maluma napisał w mediach społecznościowych, że jedzie do Sarańska, gdzie Kolumbia grała z Japonią. Przypomnijmy, drużyna z Ameryki Południowej na tym turnieju wygrała 3:0 z Polską, z którą zmierzyła się 24 czerwca,