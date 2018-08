Policjanci ze Szczecina poszukiwali kobiety. Znaleźli... mężczyznę?

Policjanci z Komisariatu Nad Odrą na podstawie przeprowadzonych czynność docierali do różnych miejsc, gdzie miała przebywać poszukiwana. Ich działania zakończyły się sukcesem dzięki profesjonalizmowi i uporowi w dążeniu do zatrzymania oszusta. Okazało się bowiem, że poszukiwana kobieta zmieniła nie tylko swój wygląd, charakteryzując się fizycznie na mężczyznę, ale również zmieniając sądownie imię z żeńskiego na męskie.

Poszukiwana zmieniła także swoje miejsce pobytu oraz środowisko, w którym się obracała. Wszystko po to, aby odciąć się od poprzedniego stylu życia, a tym samym jak najdłużej pozostać na wolności. Kiedy funkcjonariusze sprawdzali kolejne wytypowane miejsca, gdzie 47-latka może się ukrywać „bystre oko” policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą wypatrzyło poszukiwaną.

Mundurowi podczas patrolowania północnych części Szczecina rozpoznali podejrzaną po rysach twarzy. Dalsze czynności tylko potwierdziły, że jest to osoba za która wydano nakaz doprowadzenia. Wszystkie zabiegi i starania poszukiwanej aby nie zostać rozpoznaną, okazały się bezskuteczne. 47-latka została zatrzymana i zgodnie z nakazem osadzenia wydanym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód doprowadzona do Aresztu Śledczego w Szczecinie. Zatrzymana ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności.