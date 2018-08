Z samolotowej toalety wyłowiono martwy płód. Znalazła go ekipa sprzątająca

We wtorek 7 sierpnia rano pracownicy zajmujący się sprzątaniem samolotów na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku dokonali wstrząsającego odkrycia. W jednej z toalet samolotu, który przyleciał z Charlotte w Karolinie Północnej, znaleziono martwy ludzki płód. Maszyna należała do linii lotniczej American Airlines. Władze firmy zapewniają, że od razu skontaktowały się z policją i współpracują przy śledztwie. Źródła cytowane przez nbcnewyork.com szacują wiek płodu na od około pięciu do sześciu miesięcy.

– Zdarzenie to nie miało większego wpływu na naszą działalność tego ranka. Pracujemy razem z przedstawicielami prawa przy śledztwie – oświadczył rzecznik American Airlines. Biuro prokuratora dzielnicy Queens przekazało jedynie, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Więcej na temat płodu powie zarządzona przez śledczych autopsja.