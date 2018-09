Masażystka z „boskim darem” złamała niemowlakowi kark. Chłopiec nie żyje

Do tragedii, o której informują rosyjskie media doszło w Niżnym Nowogrodzie, stolicy Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego. Kobieta uznawana za ludową masażystkę podjęła się wykonania swoich zabiegów na 4-miesięcznym chłopcu, któremu lekarze zalecili masaż. Rodzice dziecka nie udali się jednak do specjalisty z uprawnieniami i wybrali się do 47-latki z rzekomo „boskim darem”.

Podczas masażu dziecka doszło do szokującej sytuacji. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że kobieta złamała chłopcu kark. Niemowlę zmarło, ale masażystka nie przyznaje się do winy. Babcia malucha opowiedziała, że jej wnuk bardzo głośno płakał jeszcze po tym, jak trafił pod opiekę prawdziwych lekarzy, ale nie udało się go uratować. Potwierdzono, że dziecko doznało urazu kręgów szyjnych.

W związku ze śmiercią chłopca wszczęto śledztwo. Masażystka twierdzi, że nie przyczyniła się do śmierci chłopca, ale wiadomo, że nie miała prawa masować dorosłych, a co dopiero dzieci. Za samo świadczenie usług bez wymaganych uprawnień grożą jej 2 lata więzienia.