Zamiast matek i bobasów – modelki i BDSM. Szokujące otwarcie Centrum Macierzyństwa

Na widowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zasiadło kilku wysoko postawionych gości. Zaproszenie przyjęli m.in. wiceminister zdrowia, marszałek województwa, miejscy radni, dyrektorzy, załoga szpitala, lokalni dziennikarze oraz kapelan. Kiedy powiedziano im o przygotowanej na tę okazję prezentacji, z pewnością nie spodziewali się tego, co zobaczą. Z okazji otwarcia Centrum Macierzyństwa, zgromadzonym w szpitalu gościom pokazano fragmenty filmów erotycznych. Według relacji przytoczonej przez Fakt24.pl, na ekranie można było zobaczyć roznegliżowane kobiety, pejcz w ustach oraz sceny seksu.

– Rozmawiałem z panem prezesem, wyjaśnił, że miał własną koncepcję na oprawę podczas otwarcia. Zwróciłem uwagę, że to nie czas i miejsce na takie treści. Żal, że ta prezentacja zdominowało takie ważne wydarzenie, jakim było otwarcie Centrum Macierzyństwa – mówił w rozmowie z portalem rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Filip Szatanik. Wynika z tego, że podczas prezentacji nie pomylono plików wideo. Prezes szpitala rzeczywiście chciał pokazać zgromadzonym właśnie to, co pokazał.