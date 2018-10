Wstęp do Halloween na autostradzie A2? Ten widok mógł bardzo zdziwić kierowców

Czy to jakaś zapowiedź Halloween? Takie pytanie mogli zadawać sobie kierowcy, którzy natknęli się na niecodzienną sytuację na autostradzie A2 koło Konina. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie i zdjęcia, na których widać setki dyń wysypanych na jezdnię. O zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek około godziny 10:00 rano poinformowano na profilu Autostrady Polska na Twitterze. Zobaczcie sami, co można było zobaczyć w okolicy węzła Modła.

Kiedy materiały trafiły do sieci, szybko pojawiły się komentarze internautów. „Były kurczaki, czekolada, dynia... co następne?” – zastanawia się jedna z użytkowniczek Facebooka. W związku z incydentem na A2 kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na jezdni w kierunku Konina.

