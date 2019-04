Grób Pański nawiązujący do spalonej katedry Notre Dame we wrocławskim kościele

W Niedzielę Wielkanocną chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak co roku w kościołach w całej Polsce pojawiły się Groby Pańskie, które symbolizują śmierć Chrystusa na krzyżu. W jednym z kościołów we Wrocławiu nawiązano do spalonej katedry Notre Dame.