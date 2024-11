Kurski miał objąć ważne stanowisko w PiS. „Pomysł szybko upadł”

Od dłuższego czasu nieaktywnym politycznie pozostawał były prezes Telewizji Polskiej – Jacek Kurski. Wokół polityka zapadła cisza – pomijając krótki okres wokół wyborów europejskich 2024, gdzie nie udało mu się zdobyć mandatu europosła.

Wirtualna Polska pod koniec października pisała, że Jarosław Kaczyński – prezes PiS – jest zwolennikiem powrotu do polityki Kurskiego. Pojawić miał się wówczas pomysł, by objął on kluczowe stanowisko w strukturach PiS na Pomorzu. Co znalazło by się na liście obowiązków byłego prezesa TVP? Między innymi nadzorowanie działania gdańskich struktur partii czy organizacja spotkań.

Kurski szefem PiS w Gdańsku?

Dziennikarze Interii o obranie steru w Gdańsku przez Kurskiego zapytali jednego z polityków. Anonimowe źródło przekazało portalowi, że rzeczywiście taki był „pomysł” był brany pod uwagę, ale „szybko upadł”.

– Musiałby wybierać między posadą w Brukseli a funkcją społeczną szefa PiS w Gdańsku, bo te dwie rzeczy są nie do pogodzenia. Przepisy unijne są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o zaangażowanie partyjne. A wiadomo, że Kurski musi z czegoś żyć, więc wybrał Brukselę – czytamy.

Przypomnijmy – były prezes TVP ma zostać asystentem społecznym europosłów PiS.

Kto zamiast Kurskiego? Dziennikarze wskazują nazwisko

Pozostaje więcej otwarte pytanie, kto obejmie szefostwo struktur partii w Gdańsku? Interia podaje, że najbardziej prawdopodobne jest to, iż kierownictwo PiS wskaże innego kandydata na prezydenta stolicy Pomorza w wyborach 2024 – Tomasza Rakowskiego. Dziennikarze Interii przypominają, że od czerwca 2022 roku jest on tam pełnomocnikiem.

Kurski w latach 2015-2016 był podsekretarzem stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. Potem, między 2016 a 2020 i następnie w latach 2020-2022, obejmował stanowisko prezesa zarządu TVP. Jeśli chodzi o rok 2022-2023 – był reprezentantem Polski i zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym.

Czytaj też:

Donald Trump kontra Kamala Harris. Kiedy będą pierwsze wyniki?

Czytaj też:

Wybory prezydenckie w Polsce. Kaczyński reaguje na słowa Szydło