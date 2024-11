„W Parlamencie Europejskim bardzo ciekawe i ważne dni, bo trwają przesłuchania na komisarzy europejskich. Dziś jednak szczególną uwagę skupiają oczywiście wybory w USA. Czy kobieta może być prezydentem USA? A czy kobieta może być prezydentem Polski? Zobaczymy" – napisała na platformie X Beata Szydło, wzbudzając falę spekulacji i politycznych komentarzy.

Wybory prezydenckie w Polsce. Kaczyński reaguje na słowa Szydło

Pytania byłej premier miały szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce, planowanych na 2025 rok. Media szybko podchwyciły temat, a dziennikarze zapytali lidera PiS, Jarosława Kaczyńskiego, czy partia rozważa wystawienie kandydatury kobiety.

Prezes PiS odpowiada Beacie Szydło

Kaczyński odniósł się do tego pytania, zaznaczając, że w Polsce pewnego dnia kobieta z pewnością obejmie urząd prezydenta. „To jest tylko pytanie – kiedy" – powiedział. Dodał jednak, że nie jest przekonany, by miało to nastąpić w najbliższych wyborach.

Dla wielu obserwatorów takie stanowisko Kaczyńskiego mogło być sygnałem, że PiS, mimo swojej otwartości na tę ideę, wciąż postrzega mężczyzn jako bardziej prawdopodobnych kandydatów w kontekście wyborów 2025. W opinii lidera partii obecni kandydaci PiS, brani pod uwagę w wyborach, "mają bardzo wiele różnych zalet, które mogą pomóc w wygraniu tych wyborów".

– Wydaje mi się, że znam tych kandydatów, którzy na razie są rozpatrywani. To są te nazwiska, które padają w tej chwili w mediach. Nie rozszerzam już tego zbioru, ponieważ po prostu musimy podjąć decyzję. Jeżeli będziemy ciągle badać nowe osoby, to decyzja będzie się bardzo odwlekała w czasie – przekazał lider PiS.

Wypowiedź ta wzbudziła dyskusję, czy PiS rzeczywiście rozważa szeroką paletę kandydatów, czy jedynie zamyka się na wąski zbiór znanych polityków, wśród których dominują mężczyźni.

Wpis Szydło pojawił się w momencie intensywnych przygotowań do przesłuchań nowych komisarzy w Parlamencie Europejskim, co zdaje się potwierdzać, że europosłanka wciąż aktywnie angażuje się w tematykę międzynarodową.

Kaczyński woli Trumpa

Podczas konferencji prasowej Kaczyński odniósł się także do trwających w USA wyborów prezydenckich, podkreślając, że w przypadku ich wyniku "pewniejszą kandydaturą dla Polski jest Trump". W jego opinii były prezydent USA współpracował z Polską na zadowalającym poziomie, podczas gdy zwycięstwo Kamali Harris, potencjalnej kandydatki demokratów, wiązałoby się z pewnym "znakiem zapytania".

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że jego opinia nie jest próbą wskazywania zwycięzcy amerykańskich wyborów, jednak wyraził swoje osobiste przekonanie, że Trump byłby "bardziej przewidywalnym partnerem dla Polski".

