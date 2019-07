161 zarzutów dla oszusta i jego wspólnika

Policjanci do pracy nad sprawą przystąpili pod koniec grudnia 2017 roku. Wówczas w Komisariacie Policji V w Krakowie złożone zostało zawiadomienie dotyczące oszustów, którzy przy użyciu nielegalnie pozyskanych danych z kart płatniczych nabywali w Internecie sprzęt elektroniczny, a następnie odbierali go w stacjonarnych sklepach lub paczkomatach. Obsługę jednego ze sklepów z elektroniką na krakowskich Dębnikach, gdzie trafiały zamawiane przez mężczyzn towary, zaniepokoił fakt, że płatnikami sprzętów były różne firmy lub osoby prywatne a po ich odbiór do punktu przychodzili za każdym razem 31-latek lub jego młodszy wspólnik. Kiedy pracownicy próbowali potwierdzić zlecenie dzwoniąc pod numer jednej z firm, która miała złożyć i zapłacić za zamówienie okazało się, że 31 i 27-latek nie pracują tam, a także, że żadnego sprzętu nie zamawiano.

Podobna sytuacja miała miejsce także przy kolejnych próbach weryfikacji wiarygodności mężczyzn i dokonanych transakcji. Wtedy wyszła na jaw nielegalna działalność oszustów, w ramach której 31-latek pozyskiwał w Internecie dane z kart płatniczych potrzebne do zamówienia produktu oraz przeprowadzenia transakcji zakupu i jej autoryzacji, a później sam lub z pomocą 27-latka przychodził po odbiór towarów. W wyniku nieuczciwych transakcji pokrzywdzonych zostało kilkadziesiąt osób i podmiotów gospodarczych, których rachunki bankowe obciążono środkami za dokonane przez oszusta zakupy. Mężczyźni zostali zatrzymani bezpośrednio po tym, jak w komisariacie przyjęte zostało zawiadomienie i śledczy rozpoczęli czynności w sprawie. Wtedy też funkcjonariusze przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego, który pozwoliłby przedstawić zatrzymanym zarzuty w sądzie.

W wyniku sprawdzenia lokali zajmowane przez oszustów policjanci zabezpieczyli m.in. laptopa, dyski z danymi, telefony komórkowe, karty SIM, a także dokumentację – zawarte umowy oraz faktury VAT potwierdzające zakupy sprzętu elektronicznego.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko oszustom. 31-latkowi przedstawiono łącznie 141 zarzutów. Mężczyzna odpowie karnie za oszustwa, oszustwa komputerowe, bezprawne uzyskanie informacji, wyłudzenie pożyczek oraz wyrządzenie szkody majątkowej. Jego młodszemu wspólnikowi przedstawiono 20 zarzutów dotyczących oszustw komputerowych. O dalszych losach mężczyzn zdecyduje sąd. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.