OdpowiadamDobrem. Nowa kampania społeczna zachęca do nietypowej aktywności

Twórcy akcji #Odpowiadam Dobrem chcą rozpocząć cały łańcuch pozytywnych gestów i zachowań. W ten celu zapraszają wszystkich na specjalną stronę internetową. Tam wylosować można tzw. dobry uczynek, który później należy wykonać „w terenie”. Przykładowo, za pierwszą próbą wypadło nam „Pozwól ekspedientce być winną grosika”. Przy drugiej próbie mieliśmy „Przytul dziś bliskie ci osoby”, a za trzecim losowaniem – „Spraw, by najbliższy weekend był inny, wyjątkowy w twoim domu”.

Po zaakceptowaniu naszej „misji” dowiedzieliśmy się, że w akcji wzięło wcześniej udział aż 11483 uczestników. Jak przekonują organizatorzy kampanii, „dobro inspiruje”. Namawiają nie tylko do tego, aby podejmować się zadań ze strony internetowej, ale też by chwalić się nimi w mediach społecznościowych. Akcję wsparli już m.in. Bartłomiej Topa, Weronika Gorczyca, Ania Firek czy Paulina Mikuła. Do sieci trafił też spot, promujący całą kampanię.

