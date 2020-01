„Chciałem zwiedzić Podlasie, zobaczyć tych wszystkich meneli”. 50 tys. zł za film Kruszwila

Wulgaryzmy, brak treści, a przede wszystkim powielanie negatywnych stereotypów o regionie – za taką „promocję” podlascy urzędnicy zapłacili Markowi Kruszwilowi 50 tys. złotych. Youtuber znany jako Lord Kruszwil od tamtego czasu zdążył zniknąć z serwisu, ale jego dzieło raczej już nie zniknie. Internauci skopiowali film i kiedy tylko jest on usuwany w jednym miejscu, zaraz pojawia się w innym. Kto odpowie za taki stan rzeczy?

W oświadczeniu przesłanym Wirtualnym Mediom przez rzeczniczkę prasową Marszałka Województwa Podlaskiego czytamy, że winę zrzucono na Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a konkretniej na – jego wieloletniego wicedyrektora, Michała Podbielskiego, ówczesnego prezesa zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

„Pan Podbielski od 6 czerwca 2019 roku przestał być zastępcą dyrektora departamentu i został z nim rozwiązany stosunek pracy. Nie pełni też funkcji prezesa PROT. Rzeczony departament w momencie zawarcia umowy z wykonawcą nie był nadzorowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Między innymi w związku z zaistniałą sytuacją dokonano zmian organizacyjnych wskutek których, departament ten przeszedł pod osobisty nadzór marszałka Kosickiego” – pisali urzędnicy w oświadczeniu.

Z komunikatu dowiadujemy się także, że „Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego analizuje możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych w tej sprawie”. Nie byłyby to jedyne kłopoty Kruszwila. W ubiegłym roku, tuż po tym, jak jego konto usunięto z YouTube, do mieszkania youtubera weszła policja. Doszło do tego po zawiadomieniu złożonym przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Pracownicy Ośrodka informowali o nagraniu, na którym Kruszwil nakłaniał 10-letniego chłopca do łapania kobiet za piersi i pośladki.

50 tys. zł nie poszło jednak całkiem na marne. Jednemu z użytkowników YouTube'a udało się wyciąć wulgaryzmy i krytykę Podlasia. W ten sposób uzyskano 3-minutowy film, w którym Kruszwil rzeczywiście chwali region. Sprawdźcie sami:

Czytaj także:

Lord Kruszwil wyrzucony z LifeTube'a. Mówił o „dużych cycach”, „dobrym ryju” i „płaceniu w naturze”