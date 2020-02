Była kandydatka na burmistrza porwała noworodka. Pomogła jej nastoletnia córka

Juliette Parker zatrzymana została przez funkcjonariuszy z hrabstwa Pierce County w stanie Waszyngton. Kobieta wspólnie z córką uprowadziła 3-tygodniowe niemowlę. Jak podkreśla Ed Troyer z lokalnego biura szeryfa, zbrodnia była planowana od dłuższego czasu. Parker chciała wybrać odpowiednią ofiarę: miała to być dziewczynka, która nie skończyła jeszcze pięciu tygodni. Ogólny plan kobiety polegał na tym, by wyjechać z dzieckiem do innego stanu i udawać, że to jej własne.

Przed decyzją o porwaniu, Parker nawiązała kontakt z co najmniej 10 młodymi matkami. Policja wciąż stara się zidentyfikować wszystkie oszukiwane przez nią kobiety, zamieszczając informacje o sprawie m.in. w mediach społecznościowych. Parker podawała się za początkującą adeptkę fotografii, która w ramach nauki nieodpłatnie wykonuje sesje zdjęciowe noworodków i ich mam.

U wytypowanej przez siebie ofiary Juliette Parker pojawiła się trzy razy. Podczas ostatniej wizyty, na którą przyszła razem z córką, poczęstowała gospodynię babeczką. W cieście ukryła narkotyki. Pod ich wpływem matka niemowlęcia zaczęła wymiotować i odczuwała zawroty głowy. Otrutej kobiecie szczęśliwie udało się zadzwonić na policję, która powstrzymała Parker przed zabraniem jej dziecka.

Już podczas składania zeznań matka 3-tygodniowej dziewczynki przypomniała sobie dziwne zachowanie Parker podczas jej wcześniejszych wizyt. Kobieta miała robić sobie selfie z jej dzieckiem i wycierać chusteczką miejsc, których dotykała. Chodziło oczywiście o usunięcie odcisków palców. Po całym zamieszaniu lokalna policja pomogła młodej matce wymienić zamki w mieszkaniu.

Parker po zapłaceniu 50 tys., dolarów została wypuszczona z aresztu za kaucją. Lokalne media przypomniały, że dopiero co w ubiegłym roku walczyła o posadę burmistrza Colorado Springs. Przedstawiała się wtedy jako osoba uczciwa, mądra i potrafiąca myśleć poza schematami. Informacji o zarzutach dla nastoletniej córki porywaczki nie podano.

Czytaj także:

Matka porwanego Ibrahima krytykuje policjantów: Byli cyniczni, wręcz bezczelniCzytaj także:

14-latka porwana przez trzech mężczyzn. Dziewczynę uratował Snapchat