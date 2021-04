Całkiem naga i półprzytomna prezenterka za kierownicą samochodu. Trafiła do aresztu

Opisywana sytuacja miała miejsce 20 marca tego roku. Opinia publiczna dowiedziała się o niej za sprawą przeprosin, które nagrała sama Feven Kay. Dziennikarka wyjaśniła na filmie, dlaczego od dłuższego czasu nie pojawiała się na antenie telewizji. Podziękowała za troskę i tłumaczyła, że była aresztowana. Podkreślała przy tym, że całe zdarzenie jest jej „prywatną sprawą”, ale zdecydowała się o nim opowiedzieć ze względu na „transparentność”.

Feven Key została odnaleziona przez policjantów około godziny 7:30 rano. Była kompletnie naga, ledwie przytomna i czuć od niej było alkohol. Odmówiła jednak badania stanu jej trzeźwości, trafiła do aresztu. Uczestniczący w interwencji funkcjonariusze z Las Vegas nie byli w stanie ustalić, co dokładnie doprowadziło kobietę do takiego stanu. Ona sama podkreślała, że niczego nie pamięta.

Kara grzywny i przymusowy kurs nauki jazdy



Reporterka usłyszała zarzut lekkomyślnej jazdy i stworzenia zagrożenia dla ludzi oraz mienia. W wyroku z 21 kwietnia została ukarana grzywną w wysokości tysiąca dolarów. Otrzymała też polecenie odbycia kursu w szkole jazdy. Cała sytuacja to z pewnością spory cios dla jej kariery. Prezenterka na antenie Fox 5 Las Vegas zaczęła pojawiać się w 2018 roku. Wcześniej pracowała dla KTLA w Los Angeles.

