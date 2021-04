„Super Express”: Poseł Tadeusz Cymański już po operacji. Powiedział, jak się czuje

Poseł Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry mówił w rozmowie z „Super Expressem”, że operacja wycięcia mięsaka trwała kilka godzin. – Cieszę się, że mam to za sobą. Dochodzę do siebie i pracuję już zdalnie, byłem nawet na komisji sejmowej. Dziękuję Bogu, że wszystko się udało – dodał.

Przy okazji zaapelował do rodaków o badania profilaktyczne, bo to dzięki nim wykryto u niego chorobę. Jak dodał, pierwotny termin operacji zaplanowany był na początek kwietnia, ale z uwagi na pandemię, lekarze musieli przełożyć zabieg. Poseł mówił również, że z nadzieją czeka teraz na pooperacyjne wyniki.

Tadeusz Cymański: Ludzie powinni robić badania

– Nie mogę jeszcze dobrze jeść, muszę stosować płynną dietę, mam jeszcze bolesność, ale to wszystko przejdzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę mówić o szczegółach, bo pojawiają się głosy, że to temat tabu. Ale powiem jedno: ludzie powinni robić badania. Ludzie starsi, jak ja, powinni robić badania. Warto zrobić np. usg klatki piersiowej, bo w zależności od wielkości wykrytego nowotworu są różne rokowania. Najważniejsze to badać i sprawdzać – dodał.

