Elbląg. Czterolatek pod wpływem narkotyków. Dziecko trafiło do szpitala

Sprawę opisują dziennikelblaski.pl i PAP. Jak czytamy, do zdarzenia doszło w weekend w Elblągu, kiedy chłopcy w wieku 8 i 4 lat spędzali czas z rodzicami. Serwisy podają, że chłopcy na co dzień przebywają w rodzinie zastępczej, a pod opieką biologicznych rodziców są jedynie czasami.

Rodzicom grozi do 10 lat więzienia

Czteroletni chłopiec zaczął w pewnym momencie tracić przytomność, dostał także drgawek. To spowodowało zaalarmowanie służb i przyjazd karetki pogotowia. Jak się okazało, rodzice chłopców byli w tym czasie pod wpływem narkotyków. Co jeszcze bardziej szokujące, odurzony narkotykami był także czterolatek, który trafił do szpitala z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi.

Rodziców chłopca zatrzymała policja. W ich mieszkaniu znaleziono znaczne ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Dzieci, które przebywały pod opieką dorosłych, miały nieograniczony dostęp do wspomnianych specyfików. Trwa ustalanie, czy to właśnie dlatego czterolatek wszedł w posiadanie narkotyków, czy substancja celowo została mu podana. Rodzicom dziecka grozi do 10 lat więzienia.

