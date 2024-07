Gwałtowne burze przejdą przez Polskę. IMGW wydało alerty trzeciego stopnia

O poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową mapę ostrzeżeń przed burzami. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie grad" – czytamy w serwisie X. Alerty trzeciego – najwyższego – stopnia obowiązują w południowej i wschodniej Polsce. Na wschodzie mają to być gwałtowne burze z nawalnymi opadami, porywy wiatru mogą gdzieniegdzie dochodzić do 110 km/h.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w pasie wschodnim od Białegostoku, przez Lublin po Rzeszów.

Alertem drugie stopnia objęto województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i śląskie.

Na pozostałych rejonach i w całej wschodniej części kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia.