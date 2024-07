QUIZ ortograficzny na literę „P”. Sprawdź, czy jesteś mądrzejszy od licealisty!

W języku polskim jest wiele słów, których poprawny zapis sprawia spore problemy. Nawet ci, którzy w szkole zawsze mieli piątki i szóstki, mają niekiedy trudności z wyborem odpowiedniej formy danego wyrazu. Dotyczy to zarówno niezwykle popularnych słów, których używamy na co dzień, ale również tych, które rzadziej pojawiają się w pisanych wiadomościach czy rozmowach.

Przygotowaliśmy dla was quiz ortograficzny, w którym można sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy macie ortografię w małym palcu. Test jest bardzo krótki, bo składa się z zaledwie dziesięciu pytań. W zdecydowanej większości do wyboru są tylko dwie odpowiedzi, co oznacza, że macie 50 procent szans na wybranie właściwego wariantu. Ostrzegamy, że wcale nie jest łatwo a komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi mistrzowie!