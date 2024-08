Ten trik zakończy erę kłótni par? Naukowcy o prostej zasadzie. Wystarczy pięć sekund

„Uspokój się, policz do dziesięciu” – to zdanie, które ma być receptą na obniżenie temperatury sporu w kłótniach dnia codziennego. Jak wynika z najnowszych doniesień, w tej zasadzie zaszła dość poważna zmiana, a obecnie naukowcy szacują, że już o połowę krótsze przerwy w wymianach argumentami mogą stanowić przerywnik, który zapobiegnie eskalacji pojedynków na słowa. Taki wniosek płynie z badań psychologów z University of St Andrews.

Uniwersalna recepta na obniżenie temperatury kłótni? Naukowcy o konkretnym triku

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty z udziałem 81 par, a wynikami podzielili się w czasopiśmie „Nature”. Annah McCurry, która była jedną z osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań, podkreśliła, że wniosek może wydawać się dla wielu oczywisty, ale innowacyjny jest doświadczalny wymiar eksperymentu, na podstawie którego wykazano zmniejszenie poziomu agresji po zaaranżowanych przerwach.

– Zmuszenie par do pięciosekundowej przerwy było tak samo skuteczne jak 10- lub 15-sekundowa przerwa, co pokazuje, że nawet krótsze pauzy mogą pomóc rozładować napięcie – powiedziała Annah McCurry. Warto podkreślić, że omawiany sposób sprawdza się tylko jako pomoc w rozwiązywaniu błahych kłótni, a nie poważnych sporów.

Co ciekawe, aby zmierzyć wpływ wymuszonej przerwy na temperaturę sporu, pary zostały zaangażowane w wymagającą rywalizacji grę, podczas której mogły emitować nieprzyjemny hałas w kierunku swojego partnera, z wybraną przez siebie głośnością. Kobiety i mężczyźni rozegrali 30 rund z przerwami, które następowały w rożnych odstępach czasu.

Ich reakcje były rejestrowane, a do analizy wykorzystano najnowocześniejszą technologię, w tym możliwości sztucznej inteligencji. Badacze odkryli, że pary miały tendencję do dostosowywania poziomu wyładowywania agresji na sobie, lecz wdrożenie krótkich przerw zakłócało swoisty wzorzec odwetu, prowadząc do obniżenia ogólnego poziomu agresji.

