Nowy ruch prokuratury ws. Pawła Szopy. „Czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania”

Paweł Szopa, twórca marki „Red is Bad” jest ścigany przez prokuraturę na mocy wystawionego na początku tygodnia przez Prokuraturę Krajową listu gończego. List gończy i areszt tymczasowy wobec Pawła Szopy związany jest z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zarówno jemu, jak i zatrzymanemu w czwartek Michałowi K., byłemu szefowi RARS, prokuratura zarzuca m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Paweł Szopa ma być ścigany czerwoną notą Interpolu. Jest wniosek

W czwartek 5 września RMF FM jako pierwsze poinformowało o przesłaniu przez prokuraturę wniosku do Komendy Głównej Policji wraz z pełną dokumentacją o ściganie Pawła Szopy czerwoną notą Interpolu. Wniosek ma zostać przesłany do odpowiedniej komórki Interpolu. Tam zapadnie decyzja o wpisaniu twórcy marki Red i Bad na listę priorytetowych poszukiwań, co może zająć kilka tygodni.

W rozmowie z TVN24 złożenie wniosku potwierdziła rzeczniczka KGP Katarzyna Nowak. – Wniosek został wprowadzony do systemu i czeka na zatwierdzenie przez Interpol – poinformowała.

O komentarz w tej sprawie był proszony na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak

– Prokurator podejmuje w dniu dzisiejszym czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania Pawła Szopy. Mam tutaj informację, prośbę, żeby takich szczegółów nie udostępniać. Jeśli policja takie informacje udostępnia, to proszę się na nich oprzeć – mówił rzecznik PK, nie chcą wprost potwierdzić złożenia wniosku. – Tak jak w przypadku Michała K., w pewnym momencie zaprzestaliśmy informowania o szczegółach poszukiwań, po to, żeby były skuteczne. Kilka dni nie informowaliśmy i okazały się skuteczne. Tu też nie będziemy przez kilka dni informować o szczegółach. – dodał.

Zapowiedział też, że jeżeli nic się nie wydarzy, to polityka informacyjna prokuratury ulegnie rozszerzeniu za kilka dni. – Uważamy, że nad etapem poszukiwań nie powinno się tego na bieżąco przedstawiać – podkreślił.

